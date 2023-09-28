Гендиректор USADA назвал перенос слушаний дела Валиевой манипуляцией русских

Генеральный директор американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт назвал перенос слушаний дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) очередной манипуляцией русских.

Рассмотрение дела, которое должно было завершиться не позднее, чем завтра, 29 сентября, неожиданно было отложено до 9-10 ноября. Одна из сторон дела запросила файл, который ранее не был частью разбирательства. Какая из сторон сделала запрос, неизвестно. Напомним, что иск в CAS подан Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU) и РУСАДА.

«Конечно, мы все за полный и завершённый процесс, но пахнет дальнейшей манипуляцией русских и система должна измениться, чтобы гарантировать, что это не может продолжаться», — приводит слова Тайгарта USA Today.