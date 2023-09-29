Рика Кихира не будет выступать на турнирах в сезоне-2023/2024

Японская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Рика Кихира сообщила, что полностью пропустит сезон-2023/2024, посвятив время восстановлению после травмы ноги.

«Я приняла решение пропустить этот сезон, так что что в этом году будут трудные моменты, но я постараюсь сохранять позитивный настрой», — написала Кихира в Твиттере.

Напомним, спортсменка получила травму лодыжки в июле 2021 года, вследствие чего не выступала в сезоне-2021/2022, пропустив Олимпийские игры, затем вернулась на соревнования осенью 2022 года, однако не показала на них высоких результатов.

Напомним, Рика Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), двукратная чемпионка Японии (2020, 2021) и победительница финала Гран-при (2018).