Журналистка из США объяснила, могут ли Тутберидзе и врачи быть наказаны по делу Валиевой

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о возможном наказании для тренера Этери Тутберидзе и врачей сборной России по фигурному катанию по делу о допинге Камилы Валиевой.

«Не могу себе представить, чтобы с американской федерацией работал человек с такой репутацией, как у врача Шветского. Я сейчас занимаюсь освещением дела Валиевой, и возникают вопросы. Почему мы ничего не слышим об окружении Камилы? Речь о тренерах, врачах, обо всём персонале.

Валиева указывает на то, что допинг – это вина дедушки и его лекарства от сердца. В CAS закрытые слушания, и мы не знаем, продолжает ли она придерживаться этой версии. Если бы она меняла показания, конечно, всё стало бы понятно. Но мне сказали, что до тех пор, пока она придерживается этой версии, невозможно вовлечь Тутберидзе, так как речь идёт о лекарстве дедушки.

CAS должен решить, верить версии с дедушкой или нет. Если история с дедушкой не будет отброшена, получается, что окружение не имеет отношения к этому делу. Что я предвижу. Там три арбитра, два из которых крайне уважаемы, а третий – это выбор россиян, и я ничего о нём не знаю. Но я полагаю, что они отбросят оправдание с дедушкой.

Если они признают Валиеву виновной, речь идёт о 15-летней девушке, которая, как вариант, отделается мягким наказанием, и это, на мой взгляд, будет ужасно. Это была бы ошибка, но, несомненно, такой вариант существует. Но если Валиеву признают виновной и не поверят в версию с дедушкой, как я понимаю, это может открыть дверь. Если виноват не дедушка, то это, в теории, вина окружения. Если в CAS решат, что здесь замешано что-то другое, а не нелепая отмазка с дедушкой, и если её признают виновной, они могут начать смотреть в сторону окружения», — сказала Бреннан в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.