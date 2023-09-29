Фигурист Чжоу обвинил все стороны процесса по делу Валиевой в поддержке России

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, американский фигурист Винсент Чжоу вновь высказался о неполученной медали командного турнира Олимпийских игр, обвинив все стороны процесса по допинговому делу Камилы Валиевой в поддержке России.

«Мой положительный результат теста на COVID и пропуск личных олимпийских соревнований уже были достаточно сюрреалистичны. Но затем к ситуации добавились слои сложности и абсурда. Не думаю, что кто-то из нас предполагал, что потребуется так много времени, чтобы разрешить то, что казалось чёрно-белым. Но при этом даже сейчас остаётся таким же сюрреалистичным, как и в первый день.

Неполучение олимпийской медали сопряжено со значительными экономическими издержками. Спонсоры любят медали. Очень сложно, когда ты проделал всю работу, а тебе нечего показать. Спонсоры смотрят на тебя так: «Ну, ты не олимпийский призёр. Твоя рыночная стоимость просто-напросто не та».

РУСАДА более десяти лет содействует применению допинга в России. МОК, со своей стороны, неоднократно отказывался привлекать Россию к ответственности за спонсируемую государством допинговую программу с участием более 1000 спортсменов. ВАДА, которое контролируется МОК, восстановило РУСАДА в 2018 году, несмотря на отказ агентства предоставить данные, детализирующие масштабы применения допинга в России. И суд CAS, который является подразделением МОК (его президент является вице-президентом МОК), неоднократно вставал на сторону России. Кто из этого множества актёров представляет интересы меня и моих товарищей по команде и, более того, интересы более широкого спортивного сообщества?» — приводит слова Чжоу CNN.