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Глава Global Athlete раскритиковал МОК, лишивший фигуристов наград после Олимпиады-2022

Глава Global Athlete раскритиковал МОК, лишивший фигуристов наград после Олимпиады-2022
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Генеральный директор Global Athlete Роб Келер раскритиковал Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC), который не оказывает достаточной поддержки фигуристам, завоевавшим медали на Олимпиаде-2022, но не получившим наград.

«Невероятно. Они на самом деле не вступились за своих спортсменов. Атлетами можно пожертвовать, но партнёрством с международными федерациями и МОК — нет, поэтому они придерживаются партийной линии. Они не хотят расстраивать своих друзей, стоящих выше них; они не хотят поднимать шумиху или расстраивать кого бы то ни было.

При этом именно спортсмены-олимпийцы финансируют многомиллиардную индустрию, а сами получают менее половины процента от общей суммы. Им не выплачивают компенсацию за выступление на Играх. Но МОК заставляет спортсменов верить, что если они станут призерами, то это останется с ними на всю жизнь.

А когда они заслуженно должны были забрать домой медаль, им отказывают, поэтому они не могут праздновать и извлекать выгоду из того, ради чего они так усердно работали. МОК лишил их этого с самого начала. Это не организация, ориентированная в первую очередь на спортсмена, это позор», — приводит слова Келера CNN.

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