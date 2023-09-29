Диана Дэвис и Глеб Смолкин — вторые после ритм-танца на Мемориале Непелы

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, с сезона-2023/2024 выступающие под флагом Грузии, занимают второе место после ритм-танца на турнире серии «челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы». За свой прокат Дэвис и Смолкин получили 77,62 балла. Лидерство захватили британцы Лила Фир и Льюис Гибсон (81,69). Третье место занимают представители США Эмилия Зингас и Вадим Колесник (75,61).

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,69.

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 77,62.

3. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США) – 75,61.

4. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 74,34.

5. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 70,00.

6. Надя Башинска/Питер Бомон (Канада) – 67,25.