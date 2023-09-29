Дэвис и Смолкин: очень благодарны за возможность выступать за Грузию

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, с сезона-2023/2024 выступающие под флагом Грузии, прокомментировали выступление в ритм-танце на турнире серии «челленджер» «Мемориал Ондрея Непелы».

За свой прокат Дэвис и Смолкин получили 77,62 балла и занимают второе место.

«Мы очень рады снова соревноваться, снова почувствовать атмосферу и публику. Оказывается, это такое приятное ощущение.

Мы довольны сегодняшним прокатом и результатом, но есть ещё дуэты, которые набирают больше очков, чем мы, поэтому мы знаем, к чему стремиться.

В прошлом году у нас произошла смена тренера, и, поскольку мы не участвовали в соревнованиях, у нас была возможность много поработать и создать наши новые программы.

Мы очень благодарны за возможность выступать за Грузию. Половина семьи Дианы — грузины, так что для неё это здорово, и мы надеемся, что сможем их отблагодарить!» — сказали Дэвис и Смолкин после проката.