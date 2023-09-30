Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Эгадзе выиграл короткую программу на Мемориале Непелы

Ученик Тутберидзе Эгадзе выиграл короткую программу на Мемориале Непелы
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, ученик Этери Тутберидзе, выиграл короткую программу на Мемориале Непелы. Второе место занял южнокореец Джун Хван Ча, на третьем месте расположился спортсмен из Латвии Денис Васильев.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Короткая программа

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,11.

2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 83,91.

3. Денис Васильев (Латвия) – 82,40.

4. Марк Городницкий (Израиль) – 80,55.

5. Владимир Самойлов (Польша) – 79,76.

6. Габриэле Франджипани (Италия) – 79,04.

7. Конрад Орзель (Канада) – 77,45.

8. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 75,24.

9. Адам Хагара (Словакия) – 74,27.

10. Иван Шмуратко (Украина) – 72,14.

11. Максим Наумов (США) – 70,05.

12. Корнель Витковски (Польша) – 62,46.

13. Александр Власенко (Венгрия) – 59,97.

Материалы по теме
Диана Дэвис и Глеб Смолкин — вторые после ритм-танца на Мемориале Непелы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android