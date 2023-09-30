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Ученик Тутберидзе Эгадзе выиграл короткую программу на Мемориале Непелы

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, ученик Этери Тутберидзе, выиграл короткую программу на Мемориале Непелы. Второе место занял южнокореец Джун Хван Ча, на третьем месте расположился спортсмен из Латвии Денис Васильев.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Мужчины. Короткая программа

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,11.

2. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 83,91.

3. Денис Васильев (Латвия) – 82,40.

4. Марк Городницкий (Израиль) – 80,55.

5. Владимир Самойлов (Польша) – 79,76.

6. Габриэле Франджипани (Италия) – 79,04.

7. Конрад Орзель (Канада) – 77,45.

8. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 75,24.

9. Адам Хагара (Словакия) – 74,27.

10. Иван Шмуратко (Украина) – 72,14.

11. Максим Наумов (США) – 70,05.

12. Корнель Витковски (Польша) – 62,46.

13. Александр Власенко (Венгрия) – 59,97.