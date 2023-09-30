Мозер — о словах Дюамель и Чжоу в адрес россиян: у них обида на нас. Давайте будем выше

Заслуженный тренер России, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер прокомментировала слова американского фигуриста Винсента Чжоу и канадской фигуристки Меган Дюамель, обвинивших российских фигуристов в применении допинга.

«Прозвучали несколько обидных заявлений от Меган Дюамель, Винсента Чжоу, не обидно ли мне всё это слышать? С одной соревновалась, мои спортсмены были соперниками, мы нервировали Дюамель, неудивительно, что она продолжает всех нас критиковать. Это её характер, её человеческие качества. Мы ничего не можем сделать с этим. Я знаю, как готовить спортсмена безо всяких добавочных средств. У меня достаточно опыта, чтобы сделать из спортсмена чемпиона просто за счет работы.

Я знаю Винсента, я знаю многих, много лет у меня международной практики. Я знакома со всеми. Они не плохие ребята, у них какая‑то обида. Сейчас такое время, что только ленивый не пытается нас «ущипнуть» и «укусить». Давайте будем выше, сильнее. Давайте доказывать свою правоту на ледовых площадках, показывая, какие у нас талантливые дети", — приводит слова Мозер «Матч ТВ».