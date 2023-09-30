В Москве создадут рабочую группу для обращения спортсменов, попавших в тяжёлую ситуацию

Федерация фигурного катания на коньках Москвы рассмотрит вопрос о создании рабочей группы для обращения спортсменов в случае сложных жизненных ситуаций. Об этом заявил президент федерации Антон Абдурахманов. Ранее создание подобной группы предлагала фигуристка Елизавета Туктамышева.

«Идут обращения родителей, мы каждое рассматриваем и тем или иным образом реагируем. Это важнейший вопрос, мы видим это через соцсети, через прессу, в виде писем. Надо такие вещи законодательно регулировать. Возможно, мы создадим рабочую группу, стоит это прописать и в новом уставе», — цитирует Абдурахманова ТАСС.

Напомним, ещё в 2015 году Елизавета Туктамышева отметила необходимость создания такой группы, чтобы юные фигуристы смогли туда обращаться за необходимой помощью.