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Гольдштейн — об изменённой композиции Гуменника: с таким сопровождением трудно спорить

Гольдштейн — об изменённой композиции Гуменника: с таким сопровождением трудно спорить
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Российский фигурист Пётр Гуменник оставил в короткой программе музыку из композиции Rammstein — Sonne, но она будет изменена, а слова прозвучат на русском языке. Об этом сообщил музыкальный редактор Александр Гольдштейн, работавший над обновлённой композицией.

«Я наложил на новую музыку скрипку, которая была в старом (немецком) варианте, но отсутствовала в новом. После этого весь трек почистил, отшлифовал и заполировал, так как на моё ухо всё было недостаточно аккуратно. В итоге я выполнил все пожелания, команде всё понравилось. Надеюсь, с таким музыкальным сопровождением трудно будет спорить. Всё, что произойдёт, не может иметь отношения к музыке», — цитирует Гольдштейна «Матч ТВ».

Напомним, Гуменник готовил к текущему сезону короткую программу под песню Sonne группы Rammstein, но после письма в адрес Министерства спорта России, в котором его автор Евгений Картушин назвал факт выступления под композицию немецкой группы непатриотичным, фигурист выступил на контрольных прокатах сборной России со старой программой.

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