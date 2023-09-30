Диана Дэвис выиграла серебро со Смолкиным в Братиславе, несмотря на падение

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин, с сезона-2023/2024 представляющие Грузию, выиграли серебряные медали на «Мемориале Ондрея Непелы» в Братиславе (Словакия), являющемся турниром серии «челленджер».

Несмотря на то что Дэвис упала во время произвольного танца, пара сумела сохранить второе место в таблице, завоёванное после ритм-танца. Победу на соревнованиях одержали британцы Лила Фир и Льюис Гибсон с результатом 200,46 балла. Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия

Танцы на льду. Итоговое положение

1. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 200,46.

2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 188,94.

3. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 187,34.

4. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США) – 187,28.

5. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 179,18.