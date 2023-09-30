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Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе стал вторым на Мемориале Непелы

Ученик Тутберидзе Ника Эгадзе стал вторым на Мемориале Непелы
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Ученик Этери Тутберидзе фигурист из Грузии Ника Эгадзе завоевал серебро на Мемориале Непелы в Братиславе (Словакия). Лидировавший после короткой программы Эгадзе уступил первую строчку итальянцу Габриэле Франджипани, который выиграл турнир с результатом 243,91 балла.

Фигурное катание. Мемориал Ондрея Непелы. Братислава, Словакия
Мужчины. Итоговое положение

1. Габриэле Франджипани (Италия) – 243,91.

2. Ника Эгадзе (Грузия) – 243,31.

3. Марк Городницкий (Израиль) – 236,30.

4. Ким Хен Ем (Южная Корея) – 230,46.

5. Адам Хагара (Словакия) – 222,78.

6. Джун Хван Ча (Южная Корея) – 222,16.

7. Денис Васильев (Латвия) – 215,78.

8. Иван Шмуратко (Украина) – 215,68.

9. Конрад Орзель (Канада) – 213,52.

10. Владимир Самойлов (Польша) – 213,10.

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