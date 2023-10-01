Журналист из США: верю в умение Тутберидзе склонять судей на сторону Дэвис и Смолкина

Американский журналист Дейв Лис прокомментировал выступление дочери Этери Тутберидзе Дианы Дэвис и её партнёра Глеба Смолкина, выигравших вчера, 30 сентября, серебряные медали на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия), намекнув, что судьи завышают оценки фигуристам из-за родства Дэвис с Тутберидзе.

«Я всегда верил в способность Этери склонять судей на сторону Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Хотел бы напомнить людям, которые назвали меня сумасшедшим, когда я сказал, что они могли бы стать вторым номером в сборной США», — написал Лис в своём «твиттере».

Напомним, вчера, 30 сентября, Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин, с сезона-2023/2024 представляющие Грузию, выиграли серебряные медали на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, являющемся турниром серии «челленджер». Победу на соревнованиях одержали британцы Лила Фир и Льюис Гибсон с результатом 200,46 балла. Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла.