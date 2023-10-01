Диана Дэвис и Глеб Смолкин опубликовали совместное фото из Братиславы

Серебряные призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне представляющие сборную Грузии, опубликовали в социальных сетях совместное фото из Братиславы (Словакия).

Фото: из личного архива Дэвис и Смолкина

Дэвис и Смолкин приехали в Братиславу, где выступили на Мемориале Ондрея Непелы, являющемся турниром серии «челленджер». Танцоры завоевали серебряную медаль, несмотря на то что Дэвис упала во время произвольного танца. Победу на соревнованиях одержали британцы Лила Фир и Льюис Гибсон с результатом 200,46 балла. Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла.

Напомним, Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб тренируются в США. По неподтверждённой информации, отношения фигуристов закреплены браком.