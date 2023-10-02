Тарасова высказалась о выступлении Гуменника под кавер песни группы Rammstein

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о решении Петра Гуменника выступить с короткой программой под кавер Олега Абрамова песни Sonne группы Rammstein, поддержав фигуриста.

«‎Это хороший выход из ситуации. Очень хорошая музыка. Он правильно делает, что оставляет именно эту короткую программу. Петя о ней мечтал, они ее поставили, пусть катает»‎, — сказала Тарасова в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее российский фигурист Пётр Гуменник был вынужден отказаться от выступления под песню Sonne группы Rammstein из-за письма в Министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России. Отличием кавера, под который выступил Гуменник, от оригинала является исполнение текста песни на русском языке.