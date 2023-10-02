Гуменнику присвоили звание мастера спорта международного класса

21-летнему российскому фигуристу Петру Гуменнику было присвоено звание мастера спорта международного класса. Приказ о присвоении звания мастера спорта международного класса Гуменнику и другим 12 спортсменам был подписан Министром спорта РФ Олегом Матыциным.

Пётр Гуменник — серебряный призёр чемпионата России и победитель финала Гран-при России, а также бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup 2020 года, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года и серебряный призёр юниорского финала Гран-при 2018 года. С сезона 2020/2021 выступает в фигурном катании на взрослом уровне.

Ранее Гуменник был вынужден отказаться от проката под песню Rammstein из-за письма в Министерство спорта РФ. Матыцин заявил, что министерство не вмешивалось в вопрос выступления фигуриста.