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Роман Костомаров может установить протезы на руки этой зимой

Роман Костомаров может установить протезы на руки этой зимой
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Стало известно, когда олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сможет поставить протезы на ампутированные руки. По утверждению Sport24, это может произойти уже ближайшей зимой.

«Немецкая фирма, которая представляла приспособления для ног Костомарова, поможет с протезами для рук. На данный момент руки не готовы к постоянному протезированию. Но есть вероятность, что уже зимой можно будет протезироваться», — цитирует источника, знакомого с ситуацией, Sport24.

Напомним, 46-летний фигурист Роман Костомаров поступил в больницу с тяжёлой формой пневмонии в начале января 2023 года. Стремительное развитие заболевания привело к некрозу тканей и, как следствие этого, к частичной ампутации рук и ног.

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