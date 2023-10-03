Видео: Роман Костомаров пишет первое слово при помощи протеза руки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в своём телеграм-канале поделился видео, на котором он пишет первое слово при помощи пробного протеза для ампутированной руки. На видеозаписи фигурист пишет слово «Мама» и рисует сердце.

«Мама — первое слово. Написал впервые в своей новой жизни», — написал Костомаров под видео.

Напомним, 46-летний фигурист Роман Костомаров поступил в больницу с тяжёлой формой пневмонии в начале января 2023 года. Стремительное развитие заболевания привело к некрозу тканей и, как следствие этого, к частичной ампутации рук и ног.

Ранее Костомаров прошёл процедуру установки протезов на ноги. Сообщалось, что российский спортсмен может поставить постоянные протезы на руки предстоящей зимой.