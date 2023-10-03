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Хавронина и Нарижный выиграли ритм-танец на Мемориале Панина-Коломенкина

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали победителями ритм-танца на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Фигуристы набрали 80,76 балла. Вторыми были Варвара Курносенко и Фёдор Варламов. Тройку лучших замкнули Ульяна Ермакова и Артём Крылов.

Отметим, что Хавронина и Нарижный выиграли первый турнир после того как встали в пару.

Танцы на льду. Ритм-танец. Мемориал Николая Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург:

1. Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный – 80,76

2. Варвара Курносенко – Фёдор Варламов – 72,56

3. Ульяна Ермакова – Артём Крылов – 68,21

4. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 66,01

5. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 61,60

6. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 59,08

7. Анна Чикмарева – Иван Семёнов – 48,00.

Соревнования завершатся 6 октября.