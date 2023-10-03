Хавронина и Нарижный прокомментировали победу в ритм-танце на Мемориале Панина-Коломенкина

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный дали комментарий по поводу победы в ритм-танце на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. Фигуристы набрали 80,76 балла.

«Ощущения хорошие, это наше первое соревнование, оно идёт нормально. Мы взяли Майкла Джексона в ритм-танце, среди всего обилия музыки он нам близок. Сама эта тема 80-х нам очень нравится, мы её чувствуем, нам легко катать. Как пришла идея для макияжа у обоих партнёров? С темой программы это тоже связано, у Майкла Джексона тоже бывал яркий макияж глаз, и я предложила Дэвиду так выделить, немножко по-рокерски. Ему понравилась эта идея, решение было совместное. Мне кажется, получилось прикольно (улыбается)», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«К стартам мы относимся всегда серьёзно, это такой пред-старт, чтобы почувствовать себя, почувствовать лёд, ощущение соревнований, поскольку прокаты – это немного не то. Там мы просто показываем свои программы, а здесь уже соревновательная атмосфера, всё по-другому», — сказал Нарижный.