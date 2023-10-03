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«На данный момент он лучше всех». Татьяна Тарасова назвала любимого фигуриста

«На данный момент он лучше всех». Татьяна Тарасова назвала любимого фигуриста
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём любимом виде – мужском одиночном катании.

Под руководством Тарасовой золотые медали Олимпийских игр завоевали Алексей Ягудин и Илья Кулик.

«Это мой любимый вид. После того, как поработаешь с мальчиками, ни с кем работать больше невозможно. Сейчас мне понравился Марк Кондратюк, на данный момент он лучше всех. У нас есть «летающие табуретки», стараются мальчики, стараются, и их много летающих. Но не хватает оригинальных программ, не хватает прыжков, пусть с простых заходов, но четверных. И чтобы легко. Как-то пока никто не показал такой аксель, как показал когда-то Лешка Ягудин», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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