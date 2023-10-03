Дина Аверина поддержала Петра Гуменника в инциденте с выступлением под песню Rammstein

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина высказала мнение об инциденте с Петром Гуменником и его выступлением под песню группы Rammstein.

«‎У нас тоже было много проблем, мы брали одну музыку, но нам говорили, что она не разрешена, нужна лицензия, под нее нельзя выступать. Было обидно, и нам приходилось менять музыку даже за две недели до выступлений. И очень сложно перестроиться, потому что одну программу отрабатываем месяцами, а тут надо менять все за две недели. Мы прекрасно понимаем Петю Гуменника, слышали эту историю. Мы его поддерживаем, желаем ему сил и терпения, знаем, как это сложно. Главное, чтобы он не расстраивался и показал нам свою новую программу.

Стоп-листа нет, мне кажется, у нас не так жестко. У нас даже чаще музыку выбирает сама Ирина Александровна Винер, мы доверяем ее вкусу. Она советуется с нами, мы приходим вместе к выбору, вместе ставим программу»‎, — сказала Аверина.