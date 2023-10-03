Дина Аверина поддержала Петра Гуменника в инциденте с выступлением под песню Rammstein

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина высказала мнение об инциденте с Петром Гуменником и его выступлением под песню группы Rammstein.
«У нас тоже было много проблем, мы брали одну музыку, но нам говорили, что она не разрешена, нужна лицензия, под нее нельзя выступать. Было обидно, и нам приходилось менять музыку даже за две недели до выступлений. И очень сложно перестроиться, потому что одну программу отрабатываем месяцами, а тут надо менять все за две недели. Мы прекрасно понимаем Петю Гуменника, слышали эту историю. Мы его поддерживаем, желаем ему сил и терпения, знаем, как это сложно. Главное, чтобы он не расстраивался и показал нам свою новую программу.
Стоп-листа нет, мне кажется, у нас не так жестко. У нас даже чаще музыку выбирает сама Ирина Александровна Винер, мы доверяем ее вкусу. Она советуется с нами, мы приходим вместе к выбору, вместе ставим программу», — сказала Аверина.