Николай Угожаев: в короткой программе я шахматист, веду партию и выигрываю

Николай Угожаев прокомментировал победу в короткой программе в соревнованиях юниоров на «Мемориале Николая Панина-Коломенкина».

Угожаев лидирует с суммой 86,83 балла, второе место занимает Лев Лазарев (84,00), на третьей позиции — Иван Рамзенков (81,13).

«Как ощущения от проката? Могло быть и лучше, на разминке порвался шнурок, в прокате много спотыкался, но, в целом, ощущения хорошие. Как решил проблему со шнурком? Несколько узлов сделал и всё (улыбается). Раньше такое было, но уже очень давно, в 2017 году.

Как помогли сборы юниоров в Новогорске? Много замечаний сделали, сборы прошли хорошо. Были некоторые неточности, и их озвучили.

В короткой программе я шахматист, веду партию и в конце её выигрываю. Идея сделать шахматную программу пришла сразу, так как я в целом люблю точные науки. Музыку уже потом подбирали.

В произвольной программе у меня музыка из показа модного дома Saint Laurent. Почему решили сменить костюм в произвольной? Предыдущий был тренировочный, к прокатам ещё не был готов костюм, так что сделали тренировочный. При создании костюма мы ориентировались на модельный ряд Saint Laurent, костюм – почти полная копия. Я в его создании не участвовал, мне показали эскизы и предложили на выбор цвета, разные оттенки синего. В произвольной программе буду прыгать четверной лутц, четверной флип и два тройных акселя», — передаёт слова Угожаева корреспондента «Чемпионата» Анастасия Матросова.