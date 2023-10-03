«Портят девочке жизнь». Татьяна Тарасова — о расследовании дела Камилы Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о расследовании дела Камилы Валиевой.

О положительной допинг-пробе фигуристки стало известно после окончания командного турнира Олимпиады-2022. Вручение медалей было отложено до окончания расследования. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны были пройти на прошлой неделе, но были перенесены и завершатся 9-10 ноября.

«Все нервы истрепали, рассматривают то, что не нужно рассматривать. Потому что там нет никакого дела. Портят девочке жизнь. Я не понимаю, что они хотят. Она действительно фигурный гений, она может все, она с этим родилась – нельзя научить тому, что умеет она. Они хотят, чтобы у них в странах это рождалось, а не у нас. Потому что если она у нас будет, мы будем их побеждать. Всегда», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.