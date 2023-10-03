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Татьяна Тарасова рассказала, чем занимается после отстранения от работы комментатором

Татьяна Тарасова рассказала, чем занимается после отстранения от работы комментатором
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем занимается в последние годы.

После того, как Тарасова по состоянию здоровья не смогла поехать на Олимпийские игры – 2022, она практически не комментирует телевизионные трансляции соревнований по фигурному катанию, чем ранее занималась.

«Сейчас я не комментирую состязания — значит, буду заниматься чем-то другим. Буду придумывать, что мне делать. В этом году мне уже будет 77 лет. Конечно, не могу жить без тренировок. Всё время хожу к Лене Водорезовой, смотрю занятия, помогаю ей с детьми. Не могу сидеть дома, не понимаю, что мне там делать. Поэтому иду туда, где моё место. А моё место – каток», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

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