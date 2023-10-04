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Хореограф Михайлов: Мишин сразу моим родителям сказал, что хорошим спортсменом я не буду

Хореограф Михайлов: Мишин сразу моим родителям сказал, что хорошим спортсменом я не буду
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Хореограф Никита Михайлов рассказал, почему не сложилась его спортивная карьера.

«Я не умею выступать. Я на тренировках мог всё, а на соревнованиях ничего. Каменели ноги, адреналин зашкаливал. Я хорошо катался, когда я не нервничал. Но это было уже в конце сезона. Из-за неумения выступать так и сложилось. Сейчас я выступаю в кайф в шоу. Но когда я начинал в шоу, то переживал очень сильно, мне было важно не падать. Всё-таки это шоу — всё должно быть красиво и чистенько. В работе я перфекционист. В катании не был.

К психологу обращался, года два мы работали, но не получилось. Мы попробовали всё. Но Алексей Николаевич, когда я к нему перешёл в 14 лет, сразу моим родителям сказал — это они мне уже после рассказали — что я хорошим спортсменом не буду. Тренером — да, спортсменом — нет. Он не выгонял, просто сказал своё мнение. Собственно, он оказался прав. В спорте я был до 21 года. Ещё лет шесть», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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