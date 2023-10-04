«Конечно, «Иисус» Кондратюка». Хореограф Михайлов назвал самую знаковую из своих программ

Хореограф Никита Михайлов рассказал о самой важной из поставленных им программ. Таковой для хореографа стала произвольная программа российского фигуриста Марка Кондратюка под композицию «Иисус Христос – суперзвезда».

«Да, раньше я говорил, что мне больше нравится работать со взрослыми фигуристами. Не отказываюсь от этих слов — 100%. Если говорить о самой важной из моих программ, конечно, это понятно — «Иисус» Марка. Мне кажется, она максимально прогремела, плюс это был олимпийский сезон. Мы же все знаем, что на Олимпийские игры делаем отдельные вещи. Мы их иногда бережём и храним до самого последнего момента. Поэтому, собственно, с Марком так и получилось», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».