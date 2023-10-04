Судьям не понравилось платье Косторной в короткой программе

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница стали гостями третьего выпуска программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube. В интервью Косторная рассказала о платье для короткой программы, в котором она выступала на контрольных прокатах сборной России.

«Оно было не совсем готово, мы его начали переделывать, в итоге оно оказалось мне велико. Нам сказали: «Мы не поняли задумку твоего платья». Я ответила: «Ну как же? Это типа корсет». В общем, будем переделывать. Сказали, что очень много голых участков, хотя это сетка везде. По факту у меня целиковый купальник, просто он из сетки. Придраться особо не к чему.

Я недавно видела на международных соревнованиях у ребят топик и всё остальное из сетки, и всем нормально. Но это предпочтения специалистов, которые будут нас в дальнейшем судить, поэтому зачем лезть на рожон», — сказала Косторная в интервью.