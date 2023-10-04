Хореограф Михайлов: если прыжкам мешает творческая часть, мы её меняем. Это обидно

Хореограф Никита Михайлов рассказал о роли прыжков и творческой части в фигурном катании. Хореограф подчеркнул, что элементы имеют приоритетное значение при постановке программы для фигуристов.

«Обидно, что фигуристы в основном прыгают. С этим и боремся. И работаем для этого, чтобы они могли и кататься, и прыгать. Конечно, делаем упор на элементы – если мешает какая-то творческая часть, то её меняем. Но это всё опыт. Сейчас обидно, потом не будет обидно», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Михайлов рассказал о самой значимой из поставленных им программ, а также поведал о работе с российскими фигуристами Марком Кондратюком, Александром Самариным и Елизаветой Туктамышевой.