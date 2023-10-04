Косторная рассказала, как вылечили её травму в «Академии Плющенко»

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о восстановлении после травмы в «Академии Плющенко».

«У меня было везде много травм, но «Академия Плющенко» — единственное место, где мне сказали: «Нет, ты не будешь соревноваться, до тех пор пока не вылечишься». И это было очень крутое решение. Мы лечили спину, и она до сих пор не болит. Я была удивлена! Со мной ездили мама, Сергей Александрович [Розанов], Евгений Викторович не помню, ездил или нет. Но со мной половина тренерского штаба поехала к врачу.

Врач объяснил и тренерам, и мне, и маме, всё разжёвывал и показывал, какую ЛФК будем делать, как будем лечить, – прямо в том же месте, где мы обследование делали. Тут же отвели на своё обследование, а не по двадцатому кругу. Долго реабилитацию проходили, так что этим процессом занимались. Эту реабилитацию действительно отслеживали.

Первый и единственный раз, когда люди в меня впряглись, травму мою пролечили и ничего не потребовали взамен», — сказала Косторная в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт | Обзоры».