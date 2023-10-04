«Идёт дождь, и грусть побеждает». Хореограф рассказал о программе Семененко под Le Clown

Хореограф Никита Михайлов рассказал о постановке программы чемпиона России по фигурному катанию Евгения Семененко под композицию Le Clown.

«Клоуна» делали долго, начинали в Санкт-Петербурге. Алексей Николаевич говорил: каждый день по какой-то фишке, если без фишки – прожили день зря. Так и нанизывали всё это потихоньку. Идея словесно – это грусть, внутреннее состояние клоуна, который всегда улыбается, но внутри уже весь забитый всем этим. Где-то, наверное, переборщили со слишком явной радостью, мол, пытается радоваться, но ничего не получается. Заканчиваем тем, что идёт дождь, и грусть побеждает», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Ранее Михайлов рассказал о работе с российскими фигуристами Марком Кондратюком, Александром Самариным и Елизаветой Туктамышевой.