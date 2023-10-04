Хореограф Михайлов: из команды Алиева подошли и сказали: «Ты сегодня не летишь»

Хореограф Никита Михайлов рассказал, как проходила постановка произвольной программы российского фигуриста Дмитрия Алиева под композицию «Памяти Карузо».

«Абсолютно выбор ребят, это получилось в Кисловодске. Они начинали ставить своей командой, но в день, когда мне нужно было улетать, подошли и сказали: «Ты сегодня не летишь. Надо поставить, надо сделать». Там мы показали не печаль, а наоборот – радуемся, какой он был классный и как ему сейчас там хорошо. Это не грустная вещь. И так много все грустят, а мы вначале машем ему наверх. Это радость, какой он был классный, а мы застали его музыку. Смысл был именно такой.

Когда берёшь полностью трек, и целиком грустить… Это будет начинать «забивать». Я сделал от себя как от хореографа максимум, они этот номер не меняли и довели до ума, сам Дима от этого кайфует. Сказал, что дотренируют, дочистят – и будет отлично. Если он будет кататься хорошо, мы будем кайфовать», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».