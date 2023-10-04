Агата Петрова: короткую программу поставил Бенуа Ришо. Мы очень быстро нашли общий язык

13-летняя российская фигуристка Агата Петрова поделилась впечатлениями от проката короткой программы на Мемориале Панина-Коломенкина. Спортсменка стала лучшей по итогам КП среди юниорок, набрав 69,81 балла.

«Вообще не волновалась, впечатления остались хорошие. После всех прыжков хорошо вошла в образ, постаралась это сделать. Довольна своим прокатом.

Короткую программу мне поставил Бенуа Ришо. В программе я воплощаю разные эмоции – вначале я катаю хорошие воспоминания, а во второй половине – плохие, пытаюсь их пережить. Как проходила работа с Бенуа Ришо? Очень быстро нашли общий язык, мы с ним общались на английском и вместе хорошо поработали над программой.

Произвольную программу мне ставил Никита Михайлов, мы с ним работали первый раз. Мне очень понравилось, это новый образ для меня. Думаю, зрителям будет достаточно интересно посмотреть на эту программу.

Какие цели на сезон? В первую очередь катать чисто, показывать свой максимум. Какие планируются усложнения? Мы уже стараемся усложнять программы, делаем новые заходы, вставляем новые элементы, новые вращения. По ходу сезона будем добавлять всё это в программы.

Почему один конёк обвязан чёрной лентой? Это отсылка к платью, на нём тоже есть такие чёрные ленточки, ещё мы хотим браслет сделать», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.