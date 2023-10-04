«С судьями я абсолютно не согласен». Хореограф Михайлов — о турнире шоу-программ

Хореограф Никита Михайлов рассказал, что остался недоволен судейством на турнире шоу-программ.

«Не всё зависело от хореографов, всё решали судьи. С судьями я абсолютно не согласен, не беря даже нас, а вообще по местам. Были номера, шоу-программы. Когда нам давали правила, там были два пункта: креативность и оригинальность. Там выделялись средства, чтобы мы сделали что-то, какой-то реквизит использовали. И, конечно, когда я видел номера, в которых не было ничего, кроме катания, мне было странно. Это не шоу-программа тогда получается. И потом был ещё момент…

Нам всем было сказано, что если ты одиночник, то ты катаешься один. Естественно, я тоже спрашивал, можно ли массовку сделать. Но сказали «нет»: если ты один, то ты один, если в паре, то в паре. И, естественно, когда я приезжаю и понимаю, что Мозалёв выводит девушек на лёд… Я бы тоже сделал что-то такое! А нам сказали чётко: нет. Но сам факт, что нас срезали по таймингу и по тому, что мне было сказано «нет». А тут раз, и у кого-то «да», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».