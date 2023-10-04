«Плохо откатал, и никто ничего не понял». Хореограф — о прошлогодней программе Кондратюка

Хореограф Никита Михайлов рассказал о проблемах с произвольной программой фигуриста Марка Кондратюка, с которой спортсмен выступал в прошлом сезоне.

«Если честно, я не пересматривал что-то из того, что ставил пять лет назад. Но чтобы стыдно было – нет. Выходит так, что, когда ты ставил программу, перед стартом тренеры тебе набирают и говорят: либо всё нормально, либо «Приезжай, это какой-то ужас, он всё выкинул, он ничего не делает, надо срочно-срочно». И ты, естественно, едешь и делаешь так, чтобы это было смотрибельно. Стыдно может стать, если он со всего упадёт. Если так получается, то программа не играет.

У нас в прошлом году так случилось с Марком Кондратюком: поставили ему произвольную, он её плохо откатал и никто ничего не понял. Сказали, естественно, меняйте. Это был американский мюзикл Broken Wings, он вышел не так давно, история про любовь, про смерть любимой. Американская «Ромео и Джульетта», так скажем», — сказал Михайлов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».