Белоруска Сафонова высказалась о выступлении на Мемориале Панина-Коломенкина

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова поделилась впечатлениями от выступления на Мемориале Панина-Коломенкина. Спортсменка выступает вне конкурса в турнире женщин.

«Ощущения очень приятные, даже успела поностальгировать, потому что выступала на этом турнире очень давно совсем маленькая. Тёплые воспоминания. Влияет ли выступление вне конкурса на то, как готовилась к прокату? Нет, не влияет. В целом, всё получилось, но в плане второй оценки и эмоций можно было лучше.

Жду ли позитивных решений по допуску российских и белорусских спортсменов? От меня ничего не зависит, нам нужно смириться с теми решениями, которые примут. Мы работаем и стараемся, совершенствуемся.

Влияет ли высокий рост на освоение многооборотных прыжков? На меня это не сильно влияет, в данный момент я уже не расту. Так как у меня, в целом, хорошая техника, которая мне удобна, которая подходит для моего роста, думаю, это никак не влияет. В произвольной программе планирую делать четверной риттбергер. Программа под песню Тамары Тодевски Proud, её мне поставил Сергей Александрович Вербилло. Послезавтра увидите, надеюсь, у меня получится показать хороший прокат.

Как строится соревновательный сезон в Беларуси? Меня допустили вне конкурса на два этапа Гран-при России, поеду в Уфу и в Самару. Также буду участвовать в белорусских соревнованиях, чемпионате Республики Беларусь. Чтобы отобраться в финал, нужно ещё в Кубке Беларуси поучаствовать. Конечно, хотелось бы выступать на международных стартах, но мы ни на что не влияем. Моя мотивация заключается в том, чтобы совершенствоваться каждый день и учить четверной риттбергер.

Не жалею ли, что сменила российское гражданство на белорусское, а не на грузинское? Нет», — передаёт слова Сафоновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.