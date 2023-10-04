Фигуристка Мария Талалайкина объяснила, почему не исполняет четверные прыжки

Российская фигуристка Мария Талалайкина после выступления на Мемориале Панина-Коломенкина рассказала, почему не исполняет четверные прыжки.

«Морально сложно — чувствую себя как будто я одна, не знаю, как объяснить. С мотивацией проблемы, но я понимаю, что ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть, а когда выходишь на старт и видишь результат — это круто. Но что дальше?

Поэтому я не прыгаю четверные. Пробовали в конце сезона сальхов, но это смешно. Невозможно, правда невозможно. Это нормально, в 21 учить что-то новое реально сложно, но почему бы не кататься, делать то, что ты хочешь, пока можешь? В 30 лет я не смогу кататься, а сейчас, в 21, пока что могу. Подумала, что пока стоит. Вот если скажут «вали отсюда, ты ничего не можешь...» (смеётся) В 30 я смогу стать тренером, а вернуться назад не смогу», — передаёт слова Талалайкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.