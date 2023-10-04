Фролова: испытываю огромную радость и удовлетворение от того, что выступаю

Бронзовый призёр юношеской Олимпиады в Лозанне 2020 года, призёр этапов Кубка России, российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала выступление с короткой программой на Мемориале Панина-Коломенкина. Спортсменка выиграла КП на турнире.

«Я сейчас испытываю огромную радость, удовлетворение от того, что я выступаю, получаю от этого удовольствие. Очень рада, что есть зрители, это помогает — такая поддержка! Их не так много, но всё равно, когда я каталась на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга, было сложнее. Смотрю на трибуны с каким-то посылом, а там пусто (улыбается).

В чём искать мотивацию? Ради чего кататься? Можно ответить на это: «Мама попросила», «Родители хотят, чтобы ты каталась». Мотивация человека, которому это нравится — как я это объясню? Мне нравится кататься, я как-то должна оправдываться за это? (улыбается).

На контрольных прокатах в Москве меня не было, поскольку это прокаты сборной, я пока в неё не вхожу. Что успела сделать в Петербурге после переезда? Научилась хорошо готовить, живу одна, нужно уметь готовить правильную сбалансированную еду (улыбается). В спортивном плане успели поработать над всем — от скольжения, заканчивая прыжками и программами.

Сегодня пришёл поддержать Матвей Ветлугин, помогала его поддержка? Да, конечно. Мне очень приятно. Артур Даниелян и Миша Полянский ещё пришли посмотрели, это всегда помогает, всегда приятно.

Есть ли какой-то топ мест в Петербурге? Погулять можно только в выходные и то, если нет каких-то дел вроде поточить коньки, разобраться с инвентарём, сходить на маникюр, что-то такое банальное. В районе есть кафешка очень уютная, комфортная, и там вкусный капучино. Редко пью кофе, это как сладость для меня. В основном пью зелёный чай. Кофе фигуристам можно, каждый выбирает сам для себя, просто я поняла в какой-то момент, что выпиваю по две чашки кофе в день, и перешла на зелёный чай.

Что с пальцем? Это я в субботу спортивную травму получила, до мяса себе дорезала: на «птичке», которая у меня в дорожке, ногу подняла, и соскочило лезвие. Без швов, просто замотала, мне нормально», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.