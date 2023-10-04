Анна Фролова выиграла короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина

На Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Сакнт-Петербурге, завершились соревнования женщин в короткой программе. Лучший результат показа фигуристка Анна Фролова, набравшая 71,90 балла.
Второе место по итогам прокатов с короткой программой заняла фигуристка Людмила Фурсова. Она набрала 66,92 балла. Замкнула тройку лидеров Мария Агаева, которая получила оценку 66,90 балла.
Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
1. Анна Фролова – 71,90 балла.
2. Людмила Фурсова — 66,92.
3. Мария Агаева — 66,90.
4. Мария Талалайкина — 62, 31.
5. Полина Свириденко — 61,92.
6. Валерия Овчинникова — 61,48.
7. Виктория Федянина — 59,85.
8. Арина Кшецкая — 58,62.
9. Дарья Осипова — 56,86.
10. Софья Чаплыгина — 52,28.