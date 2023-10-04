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Для академии Евгения Плющенко построили дворец Снежной королевы с крыльями ангела

Для академии Евгения Плющенко построили дворец Снежной королевы с крыльями ангела
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Завершилось строительство учебно-тренировочного комплекса Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» на западе Москвы, сообщает портал Комплекса градостроительной политики и строительства столицы. Спортивный объект находится в районе Тропарёво-Никулино на Востряковском шоссе. Здание выполнено в образе дворца Снежной королевы, который обнимают белоснежные крылья ангела, созданные из структурной конструкции ламелей прямоугольного сечения.

Двухэтажное здание академии площадью 4,7 тыс. кв. метров включает большой и малый ледовый залы, зал хореографии, медицинский кабинет, тренерскую, зал единоборств, тренажёрный зал, поделённый на кардио и силовую зоны, а также технические помещения.

В комплексе созданы все условия для комфорта спортсменов и их наставников. В нём оборудовали комнату отдыха и кафетерий, из которого можно наблюдать за тренировками как в малом зале, так и в большом. Также в здании предусмотрена автостоянка на 24 машины.

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