Хавронина и Нарижный выиграли Мемориал Панина-Коломенкина, несмотря на падение партнёрши

Фигуристы сборной России Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный стали победителями Мемориала Панина-Коломенкина в танцах на льду. Новый дуэт уверенно лидировал после ритм-танца. В произвольной программе партнёрша упала при исполнении слайдинга, но это не повлияло на итоговый результат соревнований. Ирина и Дэвид выиграли турнир с преимуществом в 18 баллов над ближайшими преследователями.

Второе место заняли Варвара Курносенко и Фёдор Варламов, бронзовыми призёрами стали Дарья Савкина и Александр Вахнов.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Танцы на льду

1. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный – 196,60.

2. Варвара Курносенко/Фёдор Варламов – 178,68.

3. Дарья Савкина/Александр Вахнов – 172,00.