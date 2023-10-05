«Они были другие. Они были живые». Тарасова — о Бойковой и Козловском

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, кто из спортивных пар приятно удивил её на контрольных прокатах сборной России перед сезоном-2023/2024.

«Мне очень понравились Бойкова/Козловский. Я от них такого катания не ожидала. Они были другие. Они были живые. Им нравилось, что они делают. Они перешли к другому тренеру, к целой команде тренеров, и они хотели показать то, какими они стали. И у них это получилось. Это было классно. Без багажа Тамары это было бы невозможно. В своей работе она номер один в мире. Но они пошли на такой рискованный, очень смелый шаг. Я это не одобряла. Но сейчас посмотрела — каждому нужно делать что-то свое», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.