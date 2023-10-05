Татьяна Тарасова: неожиданных медалей не бывает, ради них нужно очень много работать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о сути работы наставника.

«К концу этого путешествия каждый спортсмен понимает, что тренерская доля очень тяжёлая. Сначала-то не очень все понимают. А к концу понимают, что тяжёлая, и не каждому уже замученному спортсмену хочется идти и мучить другого, заставлять и учить, из-за этого не спать самому, из-за этого жизнь отдавать, потому что только что жизнь отдавали за себя. Очень редко выдающиеся спортсмены остаются и становятся тренерами.

Считала ли я, сколько у меня олимпийских медалей? Честно, даже в голову не приходило. Мой папа говорил, что за вторые места у них увольняют. Но неожиданных медалей не бывает, ради них нужно очень много работать, забыв про себя, забыв обо всём. Только работать», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.