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«Ему досталось, был шок для всех». Тарасова – о Платове на Олимпиаде-1998

«Ему досталось, был шок для всех». Тарасова – о Платове на Олимпиаде-1998
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила о том, как плеснула водой в лицо фигуристу Евгению Платову перед его выступлением на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.

«Жене Платову досталось, был шок для всех. Но нужно было плеснуть ему перед выходом. Это риск, но риск – благородное дело. Были ли моменты, когда сама волновалась перед стартом? Валерьянка – это понятно, валокордин. Не «Шанелью» пахнешь, а валерьянкой. Но нельзя же принять таблетку, от которой ты «мяу» не можешь сказать, нельзя!», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Тогда Платов в паре с Оксаной Грищук завоевал золото. После этой Олимпиады дуэт Евгения Платова и Оксаны Грищук распался.

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