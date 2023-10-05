«Ему досталось, был шок для всех». Тарасова – о Платове на Олимпиаде-1998

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила о том, как плеснула водой в лицо фигуристу Евгению Платову перед его выступлением на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.

«Жене Платову досталось, был шок для всех. Но нужно было плеснуть ему перед выходом. Это риск, но риск – благородное дело. Были ли моменты, когда сама волновалась перед стартом? Валерьянка – это понятно, валокордин. Не «Шанелью» пахнешь, а валерьянкой. Но нельзя же принять таблетку, от которой ты «мяу» не можешь сказать, нельзя!», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Тогда Платов в паре с Оксаной Грищук завоевал золото. После этой Олимпиады дуэт Евгения Платова и Оксаны Грищук распался.