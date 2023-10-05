Тарасова: «Русский вызов» — прекрасный турнир

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своих эмоциях по поводу турнира шоу-программ «Русский вызов», в котором победил её ученик Алексей Ягудин.

«Русский вызов» — очень интересно было, прекрасный турнир. Это же не я оценивала, слава тебе господи! Кто оценивал? Не я! Ты считаешь несправедливым то, что Лёшка первый? Не надо соревноваться с девочками, надо иметь такой номер, который поднял бы весь зал, на котором всегда бы кричали «браво». Или номер, на котором никто не кричит «браво» и не аплодирует, а просто все сидят тихо и плачут», — сказала Тарасова в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Соревнования «Русский вызов» проходили в марте. За победу Ягудин заработал 5 млн рублей в качестве призовых.