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Авербух рассказал, когда Ягудин восстановится после операции

Авербух рассказал, когда Ягудин восстановится после операции
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух рассказал о том, когда олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин восстановится после операции левом на колене.

«Общались с Лешей, операция средней тяжести будет проходить ориентировочно сегодня-завтра. К началу декабря он будет в строю и сможет кататься, полностью восстановится. Планируем, что всё будет идти по оптимистичному сценарию.

Леша принял решение, что нужно сделать именно сейчас, ведь впереди большой объем работы, врачи рекомендовали. Другое колено пока не трогаем», – приводит слова Ильи Авербуха «Матч ТВ».

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