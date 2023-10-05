«Ачивка есть — сто баллов». Лутфуллин — о прокате КП на Мемориале Панина-Коломенкина

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление с короткой программой на Мемориале Панина-Коломенкина. Спортсмен впервые в карьере набрал больше 100 баллов. Его результат составил 100,39 балла.

«На самом деле, я катался не на баллы, а ради программы. Здорово, ачивка такая, галочка есть — сто баллов. Многое ли пришлось переделать после прокатов? Как обычно, следим за вращениями, дорожками. Стараюсь всё доделывать. Больше радуюсь не тому, что у меня сто баллов, а что четвёртые уровни.

Настрой перед первым этапом Гран-при — как обычно, боевой. Будем стараться, пытаться кататься чисто. Если такие баллы будут, можно и за медали чемпионата России бороться. Цель такая есть, но главная цель на сезон — кататься чисто. Но ступеньки такие — сейчас Гран-при будет, и надо первую ступеньку пройти. Раньше игра такая на Сеге была — Мортал Комбат, там были такие башенки. И то же самое: Гран-при, второй Гран-при, и уже после — чемпионат России, главный боссик. Мне кажется, это у всех главный боссик.

Тренд на «Богему»? Обидно не было. Вот если бы я первым выходил на контрольных прокатах… А у Артура произвольная. Можно рассматривать и у других программы одни и те же, гораздо больше, чем «Богема». Я очень сильно захотел эту музыку. Сижу дома в наушниках, в рекомендациях — французский, La Bogema. И я подумал: наверное, моё, попробовать можно. Главный боссик в фигурном катании? Это боссик у меня в голове", — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.