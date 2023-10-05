Даниелян — о выступлениях утром: спасибо, что я в третьей разминке, а то не проснулся бы

Российский фигурист Артур Даниелян поделился впечатлениями от старта сезона после выступления с короткой программой на Мемориале Панина-Коломенкина. Соревнования мужчин в одиночном катании стартовали в Санкт-Петербурге сегодня, 5 октября, в 10:00 мск.

«Непростое начало сезона, некоторые трудности повлияли. Но в целом просто пошли на усложнение, и естественно если не идёт… Пока не получается держать концентрацию, чтобы всё остальное сделать на максимум. По здоровью всё нормально.

Тяжело ли выступать утром? Спасибо, что я в третьей разминке, а то, думаю, я бы вообще не появился, потому что не проснулся бы. Но это необычно", — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.