Макар Игнатов выиграл короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина

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На Мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге, завершились соревнования мужчин в короткой программе. Лучшим по итогам короткой программы стал фигурист Макар Игнатов, набравший 103,45 балла.

Второе место занял Дмитрий Алиев, результат которого составил 103,01 балла. Третьим по итогам прокатов стал фигурист Глеб Лутфуллин. Он набрал 100,39 балла.

Фигурное катание. Мемориал Панина-Коломенкина. Санкт-Петербург

Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов — 103,45 балла.

2. Дмитрий Алиев — 103,01.

3. Глеб Лутфуллин — 100,39.

4. Семён Соловьёв — 83,88.

5. Матвей Ветлугин — 83,71.

6. Фёдор Зонов — 83,18.

7. Андрей Мозалёв — 79,96.

8. Егор Рухин — 78,97.

9. Арсений Димитриев — 78,81.

10. Александр Мельников — 78,54.